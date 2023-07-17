İstanbul'da içerisinde hamile kadının bulunduğu araca saldıran sürücü gözaltına alındı İstanbul Küçükçekmece E-5 Karayolu'nda içerisinde hamile kadının olduğu aracın önünü keserek yumruklayan sürücü yakalandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İstanbul'da bu kadar da olmaz dedirten bir olay yaşandı.

Dün öğle saatlerinde, E-5 karayolu Küçükçekmece mevkiinden Avcılar istikametine seyir halindeki iki otomobil sürücüsü arasında yol tartışması çıktı.

Bunun üzerine sürücülerden biri, trafiği tehlikeye atacak manevralar yapıp diğer otomobilin önüne kırdı.

Hamile kadının içinde olduğu aracı yumrukladı

Araçların süratle geçtiği kara yolunun ortasında duran şüpheli, aracından inerek diğer sürücünün camına vurup kapısını açmaya çalıştı.

Araçta bulunan sürücünün hamile eşi ve yakını olanları korku içinde izlerken şahıs, arabaya bir süre daha vurduktan sonra otomobiline geri binerek uzaklaştı.

Yaşanan korku dolu anların görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılarak büyük tepki topladı.

Saldırgan sürücü gözaltında

Olayın ardından Oğulcan A., polis merkezine giderek görüntülerdeki şahsın kendisi olduğunu beyan etti. Şüpheli sürücü gözaltına alındı.

Konu ile ilgili her iki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu ve şahıslar hakkında ‘mala zarar verme’ ile ‘tehdit’ suçlarından adli işlem başlatıldığı öğrenildi.