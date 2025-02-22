Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İstanbul kar altında..

Çarşamba günü başlayan kar yağışı, dördüncü gününü tamamlarken bazı ilçelerde şiddetini artırarak devam ediyor..

Ulaşımı olumsuz etkileyen kar yağışı, en çok çocukları sevindirdi..

Çocukların kartopu savaşından İETT otobüsü de nasibini aldı..

Avcılar ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde yoğun kar yağışının ardından sokağa çıkan çocuklar birbirleriyle kartopu oynadı.

Bir süre sonra çocuklar içine kar koydukları kartoplarını yoldan geçen ve içinde yolcu olan İETT otobüsüne attı.

OTOBÜSÜN CAMLARI KIRILDI

Otobüsün camları kırılırken yolcular tahliye edilerek başka bir otobüse aktarıldı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.