İstanbul'da İETT otobüsü alev alev yandı İstanbul'da körüklü İETT otobüsü seyir halindeyken alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken otobüsün boş olması olası bir faciayı önledi.

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İHA

İstanbul'da saat 06.00 sıralarında Bahçelievler Basın Ekspres yolu üzerinde, Bakırköy istikametinde seyir halinde olan 34 TP 8503 plakalı İETT otobüsünün motor kısmında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevlere müdahale edildi

Şoför, dumanları fark etmesi üzerine otobüsü sağ şeride çekerek durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri alev alev yanan otobüse müdahale etti.

Otobüste yolcu olmaması faciayı önledi

İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken otobüste kimsenin olmaması olası bir faciaya önledi.

Çıkan yangında körüklü otobüsün yarısında hasar meydana geldi. Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)