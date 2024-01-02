DHA
İstanbul'da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir İETT otobüsü kaza yaparak yolu trafiğe kapadı..
Saat 16.45 sıralarında, Beşiktaş Ahmet Adnan Saygun Caddesi'nde meydana gelen olayda, DT2 hattının İETT otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaymaya başladı.
Önce araca sonra duvara çarptı
Manevra yapan otobüs şoförü önce önündeki panelvan araca çarptı. Daha sonra yol kenarındaki duvara vurarak durabildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Kazada, yaralanan otobüsteki yolcular, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza yapan otobüsün yolu tamamen kapatmasıyla caddedeki trafik akışı durdu. Ekiplerin, olay yerindeki çalışması sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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