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İstanbul'da İETT otobüsü ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

İstanbul'da İETT otobüsü ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı İstanbul Sarıyer’de gece saatlerinde İETT otobüsü ile minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada minibüsün şoför koltuğunda sıkışan sürücüsü ve bir yolcu yaralanırken, şans eseri olayda can kaybı yaşanmadı.