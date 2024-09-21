İstanbul'da İETT otobüsü ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
İHA

İstanbul'da Kilyos Mahallesi, Demirciköy Caddesi üzerinde saat 23.00 sıralarında, seyir halindeki 34 TP 6132 plakalı İETT otobüsü karşı istikametten gelen minibüs ile kafa kafaya çarpıştı.

YOLCU VE SÜRÜCÜ YARALANDI

Henüz bilinmeyen bir nedenle gerçekleşen kazada minibüsün ön camından fırlayan yolcu ile minibüs içerisinde sıkışan sürücü yaralandı.

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

Yaralılar en yakındaki hastaneye kaldırılırken polis ekipleri kazanın gerçekleştiği yerde güvenlik tedbirleri aldı.

Kazaya karışan ve minibüs, çekici aracı ile iş makinası yardımıyla bulunduğu yerden çekildi. Yaşanan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Fatih Yıldırım
Editör