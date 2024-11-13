İHA
Yangın, Bomonti Tüneli içerisinde saat 07.30 sıralarında meydana geldi.
Tünele giriş yapan İETT otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı ve birden alev aldı.
Şoför aracı durdurarak alevlere yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti.
BEŞİKTAŞ YÖNÜ KAPATILDI
Bir yandan da itfaiye ekiplerine haber verdi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
Yangın nedeniyle Bomonti Tüneli Beşiktaş yönü araç trafiğine kapatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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