Haberler



İç Haber



İstanbul'da İETT otobüsünde yangın: Trafik çift yönlü kapandı

İstanbul'da İETT otobüsünde yangın: Trafik çift yönlü kapandı Dolmabahçe Tüneli’nde Taksim yönüne giden İETT otobüsünde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri müdahale ederken, tünel tedbir amaçlı çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.