İstanbul'da İETT'ye bağlı özel halk otobüsü devrildi

- İstanbul'da bir özel halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
- Kaza sonrası otobüs bariyerleri aşarak yan yola sürüklendi ve şoför yara almadan kurtuldu.
- Otobüs kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.
İstanbul'da Şile Otoyolu Caddesi Çekmeköy kesimi Ümraniye istikametinde 34 HO 2867 plakalı İETT'ye bağlı özel halk otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
KONTROLDEN ÇIKAN OTOBÜS BARİYERLERİ AŞTI
Daha sonra bariyerleri aşan otobüs, yan yola sürüklendi.
Kazayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
ŞOFÖR HASTANEYE KALDIRILDI
Otobüsten kendi imkanlarıyla çıkan ve kazadan yara almadan kurtulan şoför, kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, otobüsün yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.