Bugünkü teravih vakitleri: 3 Mart 2026 il il teravih namazı saatleri

On bir ayın sultanı Ramazan’da oruç ibadetini yerine getiren milyonlarca Müslüman, yaşadıkları şehirdeki imsak ve iftar saatlerini yakından takip ediyor.

Günlerin uzamasıyla birlikte özellikle akşam ezanı vakti büyük önem taşırken, teravih namazı için yatsı ezanı saatleri de merak konusu oluyor.

Diyanet tarafından belirlenen namaz vakitleri doğrultusunda vatandaşlar, sahurdan iftara kadar geçen süreyi planlıyor.

3 Mart 2026 Salı günü için il il ezan saatleri ve namaz vakitleri haberimizde...

3 MART 2026 İFTAR SAATLERİ

İstanbul: 19.03

İzmir: 19.13

Ankara: 18.49

TERAVİH SAATLERİ

İstanbul: 20.22

İzmir: 20.29

Ankara: 20.06

RAMAZAN İMSAKİYESİ 2026: İL İL SORGULAMA