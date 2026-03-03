Çorum’da Ramazan bereketi: 100 kasa balık ücretsiz dağıtıldı

Çorum'un Alaca ilçesinde faaliyet gösteren balıkçı esnafı Mümin Değirmenci ve oğlu Umut Değirmenci, Ramazan ayı nedeniyle anlamlı bir dayanışma örneği sergiledi. Baba-oğul, farklı türlerdeki toplam 100 kasa balığı ücretsiz olarak vatandaşlara ikram etti.

İŞ YERİNİN ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Ücretsiz dağıtım yapılacağını duyan vatandaşlar, iş yerinin önünde uzun kuyruk oluşturdu. Yaklaşık bin 700 kilogram balık kısa sürede vatandaşlara ulaştırılırken balık alanlar, işletme sahiplerine teşekkür etti.

"RAMAZAN PAYLAŞINCA GÜZEL"

Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu vurgulayan işletme sahibi Mümin Değirmenci, paylaşmanın önemine dikkat çekti:

Ramazan ayı paylaşınca güzel, biz de paylaşan insanlarız. Bu ay içinde aldığımız karar neticesinde geçmişlerimizin hayrına 100 kasa, yaklaşık bir ton 700 kilogram balığı halkımız yesin, hep birlikte paylaşalım istedik.

Vatandaşlar, yapılan ikramın Ramazan ayının ruhuna uygun anlamlı bir davranış olduğunu belirtti.