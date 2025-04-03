İstanbul'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

İHA

İstanbul Arnavutköy'de saat 19.30 sıralarında Çilingir Mahallesi'nde, Birol E. idaresindeki otomobil ile karşı şeritten gelen Fatih A.'nın kullandığı otomobil çarpıştı.

SIKIŞTIKLARI YERDEN ÇIKARILDILAR

Kaza sonrası vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan bir kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarıldı.

1 KİŞİ KURTARILAMADI

Kazada sürücüler ile Ege Han A. ve İlhan Özkan yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, ağır yaralı İlhan Özkan hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Birol E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza sonrası araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.