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    İstanbul'da iki sürücü gişede sıkıştı

    İstanbul'da iki sürücü gişede sıkıştı

    Aynı gişeden geçmeye çalışan iki sürücünün, gişede sıkıştığı o anlar kamerayla görüntülendi.
    • İHA
    • 03.06.2020 - 09:45
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    İstanbul'da iki sürücü gişede sıkıştı

    İstanbul'un Avcılar ilçesinde seyir halinde olan iki otomobil sürücüsü, gişelerden geçerek yoluna devam etmek istedi.

    AYNI GİŞEDEN GEÇMEYE ÇALIŞTILAR

    Sürücüler gişeden geçecekleri esnada biri direksiyonu kırarak, diğerinin gireceği gişeye girmeye çalıştı. Bu nedenle de iki sürücü gişelerde sıkıştı.

    Kaza sonucu araçlarda maddi hasar oluşurken, yaralanan olmadı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

    İstanbul'da iki sürücü gişede sıkıştı

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