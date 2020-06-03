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- İstanbul'da iki sürücü gişede sıkıştı
İstanbul'da iki sürücü gişede sıkıştı
Aynı gişeden geçmeye çalışan iki sürücünün, gişede sıkıştığı o anlar kamerayla görüntülendi.
- İHA
- 03.06.2020 - 09:45
İstanbul'un Avcılar ilçesinde seyir halinde olan iki otomobil sürücüsü, gişelerden geçerek yoluna devam etmek istedi.
AYNI GİŞEDEN GEÇMEYE ÇALIŞTILAR
Sürücüler gişeden geçecekleri esnada biri direksiyonu kırarak, diğerinin gireceği gişeye girmeye çalıştı. Bu nedenle de iki sürücü gişelerde sıkıştı.
Kaza sonucu araçlarda maddi hasar oluşurken, yaralanan olmadı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul'da iki sürücü gişede sıkıştı