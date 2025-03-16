İstanbul'da inşaatta elektrik akımına kapılan işçi hastaneye kaldırıldı

DHA

İstanbul'da akşam saatlerinde Başakşehir'de bir otel inşaatında, beton atma işlemi sırasında elektrik akımına kapılan Alihan Arla, yaralanarak inşaatın beton atılan sahasında mahsur kaldı.

İŞÇİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Arla'yı mahsur kaldığı yerden kurtarmak için seferber oldu.

İtfaiyenin merdiven aracıyla bulunduğu yerden kurtarılan Arla, olay yerinde yapılan ilk yardım çalışmalarının ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.