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İHA

İstanbul Şişli'de bulunan Irak Cumhuriyeti Konsolosluğu, kimliği belirsiz saldırganların hedefi oldu.

21 Mart günü saat 21.30 sıralarında Şişli'deki Irak Cumhuriyeti Konsolosluğu'na motosikletli 2 kişi tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açılmış, 9 el ateş eden şüpheliler, daha sonra geldikleri motosikletle olay yerinden kaçmıştı.

Olayda yaralanan olmazken, kurşunlar konsolosluk binasına isabet etmişti.

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Saldırı sonrası İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 12 şüpheli yakalandı..

SALDIRI KAMERADA

Saldırı anına ilişkin ise güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.