İHA
İstanbul Şişli'de bulunan Irak Cumhuriyeti Konsolosluğu, kimliği belirsiz saldırganların hedefi oldu.
21 Mart günü saat 21.30 sıralarında Şişli'deki Irak Cumhuriyeti Konsolosluğu'na motosikletli 2 kişi tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açılmış, 9 el ateş eden şüpheliler, daha sonra geldikleri motosikletle olay yerinden kaçmıştı.
Olayda yaralanan olmazken, kurşunlar konsolosluk binasına isabet etmişti.
12 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Saldırı sonrası İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 12 şüpheli yakalandı..
SALDIRI KAMERADA
Saldırı anına ilişkin ise güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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