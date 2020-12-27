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    İstanbul'da İranlı sahte polisler yakalandı

    İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtan 3 İranlı, 8 kişiyi 17 bin 500 dolar dolandırdı.
    • İHA
    • 27.12.2020 - 12:15
    • Güncelleme : 27.12.2020 - 12:28
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    İstanbul'da İranlı sahte polisler yakalandı

    İstanbul’da Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini polis olarak tanıtıp İstanbul’un farklı noktalarında yabancı uyruklu kişileri durdurup arama yapan 3 şahıs hakkında çalışma başlattı.

    Polis ekipleri teknik ve fiziki takibin ardından, şahısların İran uyruklu 51 yaşındaki Ruhsen G., 40 yaşındaki Masud A. ve 34 yaşındaki Hosseın R. olduğunu belirledi.

    8 KİŞİYİ DOLANDIRDILAR

    Şüphelilerin, Esenyurt ve Zeytinburnu’nda 8 yabancı uyruklu şahsı dolandırarak toplamda 17 bin 550 dolar ve bir miktar mücevher aldıkları belirlendi.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

    Şüphelilerden Ruhsen G. ve Masud A. ikamet ettikleri adreste kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerden Hossein R. İstanbul Havalimanı dış hatlar bölümünde yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Mahkemeye çıkartılan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İstanbul da İranlı sahte polisler yakalandı #1

    İstanbul da İranlı sahte polisler yakalandı #2

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