İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başakşehir ve Küçükçekmece’de iki ayrı adrese eş zamanlı sahte dezenfektan operasyonu düzenledi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde Başakşehir ve Küçükçekmece’de iki adreste sahte dezenfektan üretimi yapıldığı ve bunların koronavirüs salgını nedeniyle meydana gelen talep artışı nedeniyle piyasaya sürüleceği bilgisini aldı.

ELE GEÇİRİLENLER

Adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler; piyasaya sürülmek üzere 1 ve 5 litre olarak şişelenmiş toplam 8 ton sahte el dezenfektanı, 1 ton gliserin yağı, dezenfektan yapımında kullanılacak 200 litre izopropil alkol, 85 litre koku esansı ve konsantresi ile ambalajlanan ürünlerde kullanılmak üzere binlerce sahte etiket ele geçirdi.

2 GÖZALTI

Operasyonda O.F. ve V.E. isimli 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

İstanbul'da jandarmadan sahte dezenfektan operasyonu ViDEO









