İstanbul'da kaçak silah operasyonunda 122 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstihbarat Şubesi'nin desteğiyle kaçak silah ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, Sancaktepe ve Kartal ilçelerinde silah sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine bir araca ve sonrasında şüphelilerin ikametine yönelik operasyon düzenledi.

2 GÖZALTI

Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alınırken aramalarda kurusıkıdan dönüştürülen 122 tabanca, 2 av tüfeği, 350 fişek, 12 sürgü, 44 gövde, 100 namlu ve silah parçaları ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.