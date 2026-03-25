Van'da çöp kamyonu alev alev yandı

Van'ın Tuşba ilçesine seyir halindeki belediyeye ait çöp kamyonu seyir halindeyken alev alev yandı.
Van'da Tuşba ilçesindee Seyrantepe Mahallesi Oto Sanayi Sitesi civarında çöp toplayan kamyon, seyir halindeyken motor kısmı alev aldı.
YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
Bilinmeyen nedenden dolayı çıkan yangını fark eden sürücü, haber vermesi üzerine bölgeye Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.
Kamyonun motor kısmında maddi zarar meydana geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)