İstanbul'da 'kademeli mesai' uygulaması başladı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında mesai saatleri değişirken, saat 07:00 ile 09:00 arasında başlayacak mesai ile toplu taşımadaki yoğunluğun azaltılması hedefleniyor.

Vaka sayılarının artmasıyla beraber Türkiye genelinde birçok ilave tedbirler alınmaya başlandı.

Bu tedbirlerden biri de toplu taşımadaki yoğunluğu azaltmayı amaçlayan 'kademeli mesai' oldu.

Kademeli mesai uygulaması Ankara, İzmir ve Diyarbakır'ın ardından İstanbul'da da başladı.

ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ

Vardiya sistemiyle görev yapan bazı bölge müdürlükleri ile Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda mesai 07.00, 08.00 ve 09.00 saatlerinde 3 grup halinde olacak.

Belediyelerde ise 08.00'de başlayacak mesai saat 16:30'da sona erecek.

Sağlık çalışanlarının mesaisi de saat 08.30'da başlayacak ve 16:30'a kadar sürecek.

Diğer tüm kamu kurum ve kuruluşu çalışanları ise 09.00 - 16.30 saatleri arasında mesaide olacak.

Okullarda dersler 09.30'da başlayacak.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 53

İşe gitmek için araçlarıyla yola çıkanlar, Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde Altunizade'de trafik yoğunluğu trafik oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre, 08.56 itibarıyla trafiğin yoğunluğu yüzde 53' e ulaştı.