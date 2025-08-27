İstanbul'da kafeye silahlı saldırı

İstanbul'da Sultanbeyli'de gece saat 00.00 sıralarında Adil Mahallesi Said Nursi Caddesi'nde kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi cadde üzerindeki kafeye tabancayla ateş etti.

KURŞUNLAR EVLERE VE ARAÇLARA İSABET ETTİ

İçeride bulunanlar da silahla karşılık verince, taraflar arasında kısa süreli çatışma çıktı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyan çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yapılan incelemelerde çok sayıda boş kovan bulundu. Çatışmada, bazı evlerin duvarlarına ve park halindeki araçlara kurşun isabet ettiği belirlendi.

Kafe işletmecileri ifadeler alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.