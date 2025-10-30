İstanbul’da kahverengi kokarcayla 3 yıllık mücadele planı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar, son yıllarda kent genelinde tarımsal üretim alanlarından yaşam alanlarına kadar yayılan kahverengi kokarcalarla mücadelede yürütülen çalışmaları anlattı. Parıldar, 2026 yılına kadar istilacı türün popülasyonunu kontrol altına almayı hedeflediklerini söyledi.

İSTİLACI TÜR, 2017'DE TÜRKİYE'YE GİRDİ

Parıldar, kahverengi kokarcanın 2017 yılında Gürcistan üzerinden Türkiye’ye giriş yaptığını ve özellikle Karadeniz bölgesinde yayıldığını belirtti. İstanbul’da 2020’den itibaren etkili olmaya başlayan türün, 300’e yakın tarımsal ürüne zarar verdiğini vurguladı:

Bu zararlı, sadece tarımsal alanlarda değil, kent içinde evlerde, depolarda, çatı aralarında da kış dönemini geçiriyor. Yaşam kalitesini düşüren kötü kokusu nedeniyle şehir hayatını da olumsuz etkiliyor.

4 AŞAMALI MÜCADELE YÖNTEMİ

Kokarcalara karşı mekanik, biyoteknik, biyolojik ve kimyasal mücadele yöntemlerini bir arada kullandıklarını ifade eden Parıldar, “Tek bir yöntemle bu zararlıyı yok etmek mümkün değil. Özellikle kış aylarında görülen bireylerin vatandaşlar tarafından toplanıp imha edilmesi, yaz döneminde popülasyonu ciddi oranda azaltacaktır” diye konuştu.

FEROMON TUZAKLARIYLA POPÜLASYON İZLENİYOR

Parıldar, zararlının yaydığı kokunun taklit edildiği feromon tuzaklarıyla popülasyonun izlendiğini ve imha edildiğini söyledi:

“Bakanlığımızdan aldığımız 400 kitteki feromonları yenileyerek bölgelerdeki artışı takip ediyoruz. Bu yöntemle zararlıları cezbedip etkisiz hale getiriyoruz.”

"BU KIŞ DÖNEMİ KRİTİK ÖNEME SAHİP"

İl Müdürü Parıldar, mücadelede en önemli dönemin kış ayları olduğuna dikkat çekti:

Bu böcekler eylül ile mart ayları arasında ‘kışlak’ dediğimiz alanlarda toplanıyor. Vatandaşlarımız bu dönemde gördükleri kokarcaları basit yöntemlerle toplayıp kapalı bir kutuya koyarlarsa, doğaya salınacak yüzlerce zararlının önüne geçmiş olurlar.

Parıldar, mücadelenin yalnızca tarım alanlarında değil, belediyeler, çevre ve sağlık kurumlarıyla ortak yürütüldüğünü vurguladı.

DOĞAL DENGE İÇİN SAMURAY ARISI DEVREDE

Kahverengi kokarcayla biyolojik mücadele kapsamında, zararlının doğal düşmanı olan Samuray Arısının doğaya salındığını belirten Parıldar, şunları söyledi:

2024 yılında 5 bin, 2025 yılında ise 10 bin Samuray Arısı’nı doğaya saldık. Samuray Arısı, kokarcanın yumurtasının içine kendi yumurtasını bırakıyor. Böylece zararlı birey çıkmıyor, doğal denge kuruluyor.

"2026 BAHARINDA SORUNU GERİDE BIRAKMAYI HEDEFLİYORUZ"

Parıldar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın koordinasyonunda 13 ilin valilikleri, Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte yürütülen ortak çalışmaların sürdüğünü söyledi: