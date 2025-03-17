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AA

Birçok şehir, birçok trafik magandasının garip kural tanımazlıklarına sahne oldu.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde yaşanan son vaka ise pes dedirtti.

KALDIRMA ÇIKTI, YAYALARA KORNA ÇALDI

Maltepe'de aracıyla kaldırıma çıkan sürücü, önünde evcil hayvanları ile yürüyüş yapan yayalardan yol istedi.

Korna çalarak yayalardan yol isteyen kadın sürücünün agresif tavırları dikkat çekerken o anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyada bir anda yayıldı.

EMNİYET YAKALADI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Turgut Özal Bulvarı Maltepe Sahil Yolu'nda aracıyla kaldırımda giden kadın sürücünün korna çalarak yayalardan yol istemesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçti.

Polis ekipleri, kimliğini belirledikleri F.Ö.P'yi yakaladı.

CEZASI 2 BİN 929 LİRA

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 2 bin 929 lira para cezası kesildi.