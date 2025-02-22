İstanbul'da kar küreme aracı devrildi: 1 yaralı

İHA
İstanbul Beylikdüzü'nde gece saat 04.30 sıralarında Yakuplu mevkide E-5 Karayolu üzerinde, kar yağışı sonrası yolu yağan karı temizleyen 34 HZA 958 plakalı kar küreme aracı kayganlaşan yolda kontrolünü kaybederek devrildi.
YARALANAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Devrilen kamyon E-5 Karayolu boyunca sürüklenerek yan yolda durdu. Aracın 60 yaşındaki sürücüsü başından yaralandı
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Başından yaralanan ve kanlar içinde kaldığı öğrenilen sürücü, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yol trafiğe kapatıldı.
Devrilen araç çekici yardımıyla kaza alanından kaldırılırken, aracın dorsesinden devrilen tuzların da temizlenmesinin ardından yol trafiğe tekrar açıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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