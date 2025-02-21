İstanbul'da kar yağışı barajları doldurdu: Doluluk oranı yüzde 70'e yaklaştı

Haber Merkezi

İstanbul, yaz aylarında barajlardaki su seviyesinin kritik eşiğin altına düşmesiyle kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı.

Özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında sıcaklık rekorları kırılırken, kuruyan baraj yatakları ve azalan su rezervleri kentin su güvenliği açısından endişeleri artırmıştı.

KAR YAĞIŞI BARAJLARA YARADI

Ancak kış aylarında başlayan yağışlı hava, İstanbul’un barajlarını yeniden doldurmaya başladı.

Son üç gündür etkisini artıran kar yağışı ve hafta boyunca aralıklarla süren yağmurlar, su kaynaklarını besleyerek baraj seviyelerinde hızlı bir yükselişe neden oldu.

YÜZDE 70'E YAKLAŞTI

15 Şubat Cumartesi günü yüzde 60 olan doluluk oranı, beş gün içinde yüzde 9 artarak yüzde 69’un üzerine çıktı.

İstanbul genelinde pazar gününe kadar kar yağışının devam etmesi beklenirken, bu artışın sürmesi öngörülüyor.