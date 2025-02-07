DHA
İstanbul'da beklenen kar yağışı dün etkisini göstermeye başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından başlayan kar yağışı bazı bölgelerde sürüyor.
KAR YAĞIŞI ARALIKLARLA SÜRÜYOR
İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı hızla artarken, kent merkezindeki bazı semtlerde de karla karışık yağmur etkili oldu.
Kentin çeşitli noktalarında aralıklarla yağan kar, zaman zaman vatandaşların zorluk yaşamasına sebep oluyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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