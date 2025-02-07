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DHA

İstanbul'da beklenen kar yağışı dün etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından başlayan kar yağışı bazı bölgelerde sürüyor.

KAR YAĞIŞI ARALIKLARLA SÜRÜYOR

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar kalınlığı hızla artarken, kent merkezindeki bazı semtlerde de karla karışık yağmur etkili oldu.

Kentin çeşitli noktalarında aralıklarla yağan kar, zaman zaman vatandaşların zorluk yaşamasına sebep oluyor.