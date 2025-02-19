Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

İstanbul'da 18 Şubat Salı günü başlayan soğuk ve yağışlı hava koşulları, 21 Şubat Cuma günü saat 12.00'ye kadar sürmesi bekleniyor.

Meteorolojik tahminlere göre, kar yağışı özellikle 19 Şubat Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracak.

MEGA KENT İÇİN PEŞ PEŞE UYARILAR GELDİ

Cuma günü ise kar yağışının şiddetini artırarak hafta sonu boyunca yoğun şekilde devam etmesi bekleniyor.

İstanbul Valiliği, 19-21 Şubat tarihleri arasında kentte ciddi hava değişimleri beklendiğini duyurdu.

KAR KALINLIĞI 30 SANTİMETREYİ GÖRECEK

Kar yağışının İstanbul'un her yerinde etkili olması ve bazı bölgelerde kar kalınlığının 5 ila 30 santimetre arasında olacağı tahmin ediliyor.

Çamlıca ve Karlıtepe gibi yüksek bölgelerde kar kalınlığının 30 santimetreye ulaşabileceği belirtiliyor.

Okulların tatil olması ihtimali de gündemde.

Perşembe ve Cuma günleri okulların tatil olması olasılığı üzerinde duruluyor.

Yetkililer, İstanbul'da kar yağışı ve soğuk hava koşullarının etkili olacağı bu dönemde, vatandaşların dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları konusunda uyardı.

METEOROLOJİK TAHMİN HARİTASI

İstanbul'da 18 Şubat ile 21 Şubat arasında yaşanacak olan meteorolojik duruma dair harita ise şu şekilde: