İstanbul'da kar: Yollar boş kaldı

AA

İstanbul'a lapa lapa kar yağıyor...

Çarşamba günü başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürürken, kentin her iki yakasında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve köprü girişlerinde haftanın son günü rutin olan trafik yoğunluğu bugün görülmüyor.

TOPLU ULAŞIM TERCİH EDİLDİ

Vatandaşların, önceki haftalara oranla kendi araçlarıyla yola çıkmak yerine otobüs, metrobüs ve metro gibi toplu taşıma araçlarını tercih ettiği gözlendi.

Kentte eğitim-öğretime ara verilmesi de trafik yoğunluğunu azalttı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 20

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulamasına göre, kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 20 olarak ölçüldü.