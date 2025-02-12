Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Yoğun kar yağışıyla karşı karşıya kalan İstanbul'da soğuk hava, bugün de etkisini sürdürüyor..

Kar yağışıyla birlikte soğuk havanın etkili olması sonucu yolların buz pistine dönmesi ise sürücülere zor anlar yaşattı.

Başakşehir Kiptaş Konutlarında dün beyaza bürünen yokuşta, bir araç ilerken kaymaya başladı.

ARACINI DURDURAMADI, ATLAYARAK KURTULDU

Aracı durduramayan sürücü, çareyi atlayarak kurtulmakta buldu. Aracın kapısını açıp atlayan sürücü, canını son anda kurtardı.

O ANLAR KAMERADA

Aracın kayma anı ve sürücünün atlama anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, aracın kaydığı ve bir adamın kapıyı açarak içinden atladığı görülüyor.