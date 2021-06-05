Tam kapanmanın ardından kısıtlamasız ilk cumartesi günü Emirgan sahilinde yoğunluk oluştu. Sabahın erken saatlerinden itibaren kendilerini dışarı atan vatandaşlar, güzel havanın tadını çıkardı.

Tam kapanmanın ardından kısıtlamasız ilk cumartesi günü sabahın erken saatlerinde dışarı çıkan İstanbullular, yoğunluk oluşturdu.

Hava da güneşli olunca vatandaşlar, soluğu sahillerde aldı.

Emirgan sahilinde kimisi çimenlik alanda oturup, piknik yaptı kimisi ise bisiklete bindi.

SPOR YAPANLAR, BALIK TUTANLAR, DENİZ HAVASI ALANLAR…

Sabah sporunu yapan da vardı.

Oltalarını kapıp balık tutanlar ile deniz kenarında oturmayı tercih edenler de güzel havanın tadını çıkardı.

İstanbul’da kısıtlamasız ilk cumartesi yoğunluğu ViDEO

“SAĞLIK İÇİN KATLANIYORUZ”

Sahilde zamanını geçiren Burcu Çakır, “Denizi ve denizin kenarında olmayı özlemişiz. Ailecek geldik bir türlü duyamıyoruz bütün gün yürüyelim istiyoruz çok bunaldık. Sağlık için katlanıyoruz.” dedi.

Başka bir vatandaş ise “Kısıtlamasız ilk cumartesi günü, biraz erken kalktım bugün hava da çok güzel yürüyüşümü yaptım. Şimdi eve gidip kahvaltımı yapacağım." diye konuştu.

Balık tutanlardan Salih Esen de, “Kısıtlamasız ilk cumartesi günü, inşallah daha da iyi günler olacak. Hem de ben risk grubundayım, özellikle kendime dikkat ediyorum. Oğlumla geldim buraya balık tutuyoruz, herkese sağlıklı günler dilerim.” dedi.