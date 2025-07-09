İstanbul'da kontrolden çıkan otomobil fabrika duvarına çarptı: 2 yaralı

İstanbul Sancaktepe'de saat 03.15 sıralarında Veysel Karani Mahallesi Aşık Reyhani Caddesi üzerinde seyir halindeki 34 DBM 533 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle savrularak önce fabrika duvarına çarptı, ardından yol kenarındaki boşluğa düştü.

KAZA SONRASI İKİ KİŞİ ARAÇTA SIKIŞTI

Kaza sonucu otomobilde bulunan Hilal Akın ve Esra İnci adlı kişiler araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILDI

İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından belediye ekipleri araçtan fırlayan malzemeleri yoldan kaldırıp kaza riskine karşı kumlama çalışmaları yaptı. Aracın çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasıyla kapalı olan yol yeniden trafiğe açıldı.