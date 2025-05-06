İstanbul'da kontrolden çıkan ticari araç yan yattı

İHA

İstanbul'da saat 23.00 sıralarında Fatih Adnan Menderes Bulvarı Aksaray istikametinde kimliği belirsiz sürücü idaresindeki 34 JDP 68 plakalı içi tekstil ürünleri ile dolu ticari araçta gerçekleşti.

ARAÇ YAN YATTI

Henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan araç, otobüs durağı yanındaki boş araziye savrularak yan yattı.

O sırada aracın içerisinde bulunan 2 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ YARA ALMADAN KURTULDU

Araçta bulunan 2 kişi kazadan yara almadan kurtulurken boş arazideki aracın içi sahipleri tarafından boşaltıldı. Polis ekipleri yolun sağ şeridinde güvenlik tedbirleri aldı.

Yan yatmış araç daha sonra olay yerine getirilen vinç yardımıyla çekiciye yüklendi. Şans eseri ölü veya yaralı olmayan kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.