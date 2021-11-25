Esenyurt ilçesinde bir kişi, köpekten kaçarken inşaat halindeki 4 katlı binanın merdiven boşluğuna baş aşağı düştü. Sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı vatandaşın durumu ağır olduğu öğrenildi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir kişi ölümden döndü.

Ekmek almaya giden 14 yaşındaki Yıldıray K. köpekten kaçarken inşaat halindeki 4 katlı binanın merdiven boşluğuna düşerek yaralandı.

KAFATASINDA ÇATLAK OLUŞTU

Yaklaşık 4 metre yüksekten baş aşağı düşen çocuğu çevredeki vatandaş kurtardı. İhbar üzerine olay yerine polis, zabıta ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Merdiven boşluğu tahtalarla ile kapatılırken, zabıta ekipleri bina çevresine şerit çekerek önlem aldı. Hastaneye kaldırılan çocuğun kolunda kırık ve kafasında çatlak olduğu öğrenildi.

"ÇOCUK BAŞ AŞAĞI DÜŞTÜ"

Bodrum kat merdiven boşluğuna düşen çocuğu kurtardığını ifade eden Ömer Mahir, "Balkonda duruyordum. Çocuk sesi duydum. Geldim baktım millet toplanmış. Çocuk var aşağıda. Kimse çıkartamıyor. 3 metreden fazla derinlik vardı. Atladım aşağı. Küçük bir merdivenden sırtımda çıkardım. Çocuk baş aşağı düşmüştü. Elinden de şikayeti vardı. Dükkanın bodrum katı var. Hiç kapatmamışlar, açıktı" dedi.

"DURUMU AĞIR"

14 yaşındaki çocuğun ekmek almaya giderken inşaat halindeki binanın merdiven boşluğuna düştüğünü söyleyen Ercan Kaya, "Ekmek almaya gönderdik. Buraya geldiğinde sokak köpeği görmüş. Boşluktan aşağı bırakmış kendini. 1 saat içinde baygın kalmış. Yeni inşaat alan. Polis arkadaşlar geldi kapattı. Çok kötü önlem alınmış. Durumu ağırdı. Kafası çatlamış, kolu kırılmış" diye konuştu.

İstanbul'da köpekten kaçarken bina boşluğuna düştü VİDEO