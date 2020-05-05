Virüs sebebiyle, her gün binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği alanlar boş kaldı.

Tüm dünyaya yayılan koronavirüs, Türkiye’de de hayatı büyük ölçüde etkiledi...

İstanbul genelinde ise koronavirüs öncesi ve sonrası havadan çekilen görüntüler, şehirde yaşanan değişimi gözler önüne serdi.

TAKSİM

Hafta sonu kalabalık nedeniyle adım atacak yer bulunamayan Taksim ve İstiklal Caddesi'nin virüs öncesi ve sonrasındaki büyük değişimi ise havadan görüntülendi.

SULTANHAMET MEYDANI

Turistlerin İstanbul’da en çok ziyaret ettiği ve etkinliklerin düzenlendiği Sultanahmet Meydanı virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.

ŞİRİNEVLER

Salgından önce Şirinevler’de otobüs durağında ve E-5 karayolunda oluşan yoğunluk yerini sessizliğe bıraktı.

İstanbul’da koronavirüs değişimi VİDEO

OTOGAR

Şehirler arası seyahat kısıtlaması nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Otogarı da boş kaldı. Bu süre içerisinde otogar tadilatı ise yapılmaya devam ediliyor.