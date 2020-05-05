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    İstanbul’da koronavirüs değişimi

    İstanbul’da koronavirüs değişimi

    Virüs sebebiyle, her gün binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği alanlar boş kaldı.
    • İHA
    • 05.05.2020 - 18:30
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    İstanbul’da koronavirüs değişimi

    Tüm dünyaya yayılan koronavirüs, Türkiye’de de hayatı büyük ölçüde etkiledi...

    İstanbul genelinde ise koronavirüs öncesi ve sonrası havadan çekilen görüntüler, şehirde yaşanan değişimi gözler önüne serdi.

    TAKSİM

    Hafta sonu kalabalık nedeniyle adım atacak yer bulunamayan Taksim ve İstiklal Caddesi'nin virüs öncesi ve sonrasındaki büyük değişimi ise havadan görüntülendi.

    SULTANHAMET MEYDANI

    Turistlerin İstanbul’da en çok ziyaret ettiği ve etkinliklerin düzenlendiği Sultanahmet Meydanı virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.

    ŞİRİNEVLER

    Salgından önce Şirinevler’de otobüs durağında ve E-5 karayolunda oluşan yoğunluk yerini sessizliğe bıraktı.

    İstanbul’da koronavirüs değişimi VİDEO

    OTOGAR

    Şehirler arası seyahat kısıtlaması nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Otogarı da boş kaldı. Bu süre içerisinde otogar tadilatı ise yapılmaya devam ediliyor.

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