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İstanbul'da kötü hava şartları bazı vapur seferlerini iptal ettirdi

İstanbul'da kötü hava şartları bazı vapur seferlerini iptal ettirdi Olumsuz hava şartları ulaşımı aksatıyor. İstanbul'da Bostancı-Moda-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası ve Maltepe-Adalar seferleri ikinci bir duyuraya kadar iptal edildi.