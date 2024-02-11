İstanbul'da kötü hava şartları bazı vapur seferlerini iptal ettirdi

AA
Olumsuz hava koşulları zaman zaman ulaşımı aksatmaya devam ediyor.
İstanbul'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi.
Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları dolayısıyla bazı seferlerin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.
İkinci bir duyuruya kadar durdurulan seferler
Açıklamada, Bostancı-Moda-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası ve Maltepe-Adalar seferlerinin iptal edildiği kaydedildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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