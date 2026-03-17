İstanbul’da lahmacun rekoru: 63 metrelik dev lezzet Guinness’e girdi

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde Türk mutfağının sevilen lezzeti lahmacun, tarihi bir boyuta taşındı. Usta Ramazan Çimen ve 40 kişilik ekibi, 63 metre uzunluğundaki dev lahmacunu hazırlayarak Guinness Dünya Rekorları’na adını yazdırdı.

GÜNLER SÜREN HAZIRLIK

Rekor denemesi için özel olarak hazırlanan hamur ve iç harç kullanıldı. Lahmacunun pişirilmesi ise büyük bir titizlikle gerçekleştirildi. Vatandaşlar etkinliğe yoğun ilgi gösterirken, uzun lahmacun hem görselliği hem de lezzetiyle beğeni topladı.

REKOR ONAYLANDI VE DİLİMLENDİ

Yetkililer tarafından yapılan ölçümlerin ardından rekor resmen onaylandı. 63 metrelik lahmacun, katılımcılara ikram edilerek etkinlik tamamlandı. Bu başarı, Türk mutfağının dünya çapındaki tanıtımına önemli bir katkı sağladı.

"AMACIMIZ TÜRK MUTFAĞINI TANITMAK"

Ramazan Çimen, rekor denemesi öncesi yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Dünyanın en uzun lahmacununu yapacağımızı kanıtlayacağız. Amacımız Türk mutfağının gözde lezzeti lahmacunu uluslararası alanda tanıtmak. 63 metre boyunca aynı kalite ve lezzeti sunacağız. Ekibime tamamen güveniyorum, çok heyecanlıyız.