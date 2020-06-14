İstanbul'da Maçka Parkı tıklım tıklım 

Şişli'de Maçka Demokrasi Parkı, akşam saatlerinde yoğun bir şekilde kalabalık olurken parkta önlem alan polis ekipleri kimlik ve maske kontrolü yaptı.

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerin kontrollü olarak serbest bırakılması ile birlikte vatandaşlar sahillere ve parklara akın etmeye başladı.

Özellikle genç vatandaşların yoğun olarak toplandığı yerlerden biri de Şişli'de bulunan Maçka Demokrasi Parkı oldu. Parka gelen gençler, şarkı söyleyerek eğlendi.

POLİS YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALIYOR

Polis ekipleri büyük yoğunluğun yaşandığı parkın girişinde kimlik ve maske kontrolü yaptı. Park içinde ise motorize yunus timleri sürekli devriye gezerek herhangi bir olumsuzluk yaşanmasına karşı önlem aldı.

"ARKADAŞLARIMIZLA SOSYALLEŞİYORUZ"

Maçka Demokrasi Parkı içinde arkadaşları ile sosyalleşmeye geldiklerini belirten Fikret Postacı, “Arkadaşlarımızla sosyal mesafe sınırlarını aşmadan eğlenmeye çalışıyoruz, kafa dağıtmaya çalışıyoruz. Uzun süredir ev hapsindeyiz. Burada sosyalleşiyoruz diyebiliriz. Sürekli görüştüğümüz arkadaşlarımız, aktif olarak bildiğimiz kurallara uyan arkadaşlarımızla birlikteyiz. Sosyal mesafeye dikkat ederek arkadaşlarımızla eğleniyoruz" şeklinde konuştu.

"HERKES KENDİ ARKADAŞ GRUBU İLE TAKILIYOR"

Biz de bu süreci en iyi şekilde atlatmaya çalışıyoruz diyen Oğuzhan Arslan; “Çok kalabalık görünmesine rağmen en güvenli yerin burası olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada herkesin arasında sosyal mesafe var. Herkes buna dikkat ediyor, tabii herkes kendi arkadaş grubu ile takılıyor, bildiği insanlarla takılıyor o yüzden burada takılmanın bir sorun çıkaracağını düşünmüyorum. Biz de en iyi şekilde bu süreci atlatmaya çalışıyoruz" dedi.









