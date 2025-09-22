İstanbul'da makas kazaya neden oldu: 3 yaralı

İstanbul'da Ataşehir'de gece saat 02.00 sıralarında Çamlıca bağlantı yolu Mustafa Kemal mevkii Ankara istikametinde hızlı seyreden 34 KRK 650 plakalı otomobil aynı istikamette seyreden 34 DDD 353 plakalı başka bir araca makas atarken kontrolünü kaybederek yol ayrımındaki bariyere girdi.

3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Çarptığı diğer araç da savrularak emniyet şeridine geçti.

Kaza sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yararları sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan araçların yoldan çekilmesiyle trafik akışı yeniden normale döndü.