İstanbul'da Maltepe Huzurevi'nde yangın paniği

İHA

İstanbul Maltepe'de saat 05.00 sıralarında Maltepe Huzurevi'nde sabaha karşı çıkan yangın büyük paniğe neden oldu.

HUZUREVİ TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederken huzurevi tahliye edildi.

Yaralı ve dumandan etkilenen huzurevi sakinleri ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.