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    İstanbul'da metro hattındaki arıza yoğunluğa neden oldu

    Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hattında meydana gelen arıza nedeniyle istasyonlarda yoğunluk oluştu.
    • AA
    • 24.11.2021 - 21:20
    • Güncelleme : 24.11.2021 - 22:27
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    İstanbul'da metro hattındaki arıza yoğunluğa neden oldu

    İstanbul'da M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ile M1B Yenikapı-Kirazlı hattındaki arızadan dolayı seferlerin bir süre sadece Sağmalcılar-Ataköy/Sağmalcılar-Kirazlı arasında yapılması nedeniyle vatandaşlar istasyonlarda beklemek zorunda kaldı.

    İSTASYONLARDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

    İstasyonlarda uzun kuyruklar oluştuğu görülürken, bazı yolcular farklı ulaşım araçlarına yöneldi.

    Metro seferleri bir süre sonra normale döndü.

    İstanbul'da metro hattındaki arıza yoğunluğa neden oldu VİDEO

    İstanbul da metro hattındaki arıza yoğunluğa neden oldu #1

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