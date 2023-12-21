İstanbul'da metro isyanı! Yolcular araç içinde mahsur kaldı Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattındaki bir araçta meydana gelen arıza nedeniyle vatandaşlar yaklaşık 45 dakika mağdur oldu. Arızalı aracın çekilmesinin ardından seferler normale döndü.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İstanbulluların ulaşım çilesi devam ediyor.

Hemen her gün metrodan İETT otobüslerine, metrobüslerden yoğun trafiğe sorunların ardı arkası kesilmiyor.

CHP yönetimine geçtikten sonra sıkça yaşanan sorunlar, Megakentlileri adeta çileden çıkarıyor.

Her sabah işe ve okula gitmek için yollara düşen vatandaşlar, İBB'ye tepki gösteriyor.

Yaşanan arıza olaylarına bugün bir yenisi daha eklendi.

Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında arıza

Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattında sefer yapan araçta 18.00 sıralarında meydana gelen arıza nedeniyle seferler bir süre yapılamadı.

Arıza nedeniyle bazı araçlar hat üzerinde kaldı.

Yolcular 45 dakika mahsur kaldı

Durakta ve araçta kalan yolcular yaşananlara tepki gösterdi. Arıza yapan aracın, yaklaşık 45 dakika süren çalışmaların ardından çekilmesiyle seferler normale döndü.

Yolculardan tepki: Kapıları aç bari hava alamıyoruz burada

Yaşanan arıza nedeniyle araçlarda kalan yolcular tepki gösterdi.

Yaşanan arızayla ilgili araçlarda yapılan açıklamada yolcuların sakin olması istendi. Anonsa sinirlenen yolcular, "Ne sakin olması? Kapıları aç bari hava alamıyoruz burada. Yarım saat oldu" diyerek tepki gösterdi.

Metro İstanbul'dan da arızayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Bir aracımızda meydana gelen arıza nedeniyle seferlerimizde gecikme yaşanmış olup, arızalı aracın bölgeden alınmasıyla seferlerimiz normale dönmüştür. İyi akşamlar dileriz" denildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)