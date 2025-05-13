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İHA

İstanbul Kağıthane’de saat 21.30 sıralarında Okmeydanı Hastane Metrobüs Durağı, Beylikdüzü istikametinde seyir halindeki metrobüsün motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

ŞOFÖR YANGINA MÜDAHALE ETTİ

Yangını fark eden metrobüs şoförü araçta bulunan yolcuları tahliye ederek yangına müdahale etti.

Duraktaki güvenlik görevlisinin de yangın tüpüyle müdahalesi sonucu alevler söndürüldü.

METROBÜS DURAKTAN ÇEKİLDİ

Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde kısa süreli aksama meydana geldi.

Yangına yapılan müdahalenin ardından motor kısmı yanan metrobüs duraktan çekilirken, metrobüs seferleri normale döndü.