İHA
İstanbul Kağıthane’de saat 21.30 sıralarında Okmeydanı Hastane Metrobüs Durağı, Beylikdüzü istikametinde seyir halindeki metrobüsün motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
ŞOFÖR YANGINA MÜDAHALE ETTİ
Yangını fark eden metrobüs şoförü araçta bulunan yolcuları tahliye ederek yangına müdahale etti.
Duraktaki güvenlik görevlisinin de yangın tüpüyle müdahalesi sonucu alevler söndürüldü.
METROBÜS DURAKTAN ÇEKİLDİ
Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde kısa süreli aksama meydana geldi.
Yangına yapılan müdahalenin ardından motor kısmı yanan metrobüs duraktan çekilirken, metrobüs seferleri normale döndü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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