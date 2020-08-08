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    İstanbul'da nikah salonları denetlendi

    İstanbul'da nikah salonları denetlendi

    İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen denetim genelgesi kapsamında Şişli Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde denetim gerçekleştirildi.
    • AA
    • 08.08.2020 - 15:12
    • Güncelleme : 08.08.2020 - 15:12
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    İstanbul'da nikah salonları denetlendi

    İçişleri Bakanlığı, koronavirüs önlemleri kapsamında 81 ilin valiliğine "Nişan/Nikah, Düğün, Sahil Bölgeleri Denetimleri" konulu bir genelge gönderdi.

    Gönderilen genelge doğrultusunda İstanbul'da da denetim gerçekleştirildi.

    EMNİYET DENETLEME YAPTI

    Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Şişli Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde yapılan denetimde ekipler, alınması gereken önlemlere uyulup uyulmadığını kontrol etti.

    Polis ekipleri, nikah öncesinde davetlileri sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyardı.

    İstanbul'da nikah salonları denetlendi VİDEO

    MASKE VE FİZİKİ MESAFE KURALLARINA UYUM

    Ekipler, nikah salonunda ise maske, fiziki mesafe gibi kurallara uyulup uyulmadığını inceledi.

    İstanbul da nikah salonları denetlendi #1

    ATEŞLER ÖLÇÜLDÜ

    Şişli Belediyesi görevlileri de salon girişlerinde gelen misafirlerin ateşlerini ölçtü.

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    İstanbul da nikah salonları denetlendi #3

    İstanbul da nikah salonları denetlendi #4

    İstanbul da nikah salonları denetlendi #5

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