İstanbul'da okul çevresinde uyuşturucu kullandılar: 2 kişi yakalandı

İstanbul'da Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında ilkokul duvarı kenarında uyuşturucu madde kullanan şüphelileri gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
UYUŞTURUCU KULLANAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İhbar üzerine harekete geçen ekiplerin çalışmasında, kimlikleri tespit edilen A.Y. ve S.S. isimli şüpheliler yakalanarak, gözaltına alındı.
Şüphelilerin yakalandığı alanda pet şişe içerisinde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.