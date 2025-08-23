İstanbul'da otelde çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Fatih'te gece saat 00.30 sıralarında Cankurtaran Mahallesi Akbıyık Caddesi'nde bulunan bir otelde yangın çıktı.

YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Otelin mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını fark eden otel çalışanları, içeride bulunan turistleri kısa sürede tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın sonrası otelde duman tahliyesi yapılırken, turistler söndürme çalışmalarını izledi. Olayda yaralanan olmazken, otelin mutfak kısmında hasar meydana geldi.