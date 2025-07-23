İstanbul'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Avcılar'da korkutan yangın...
Yangın, bugün saat 11.30 sıralarında Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan otluk alanda çıktı.
TEM Otoyolu'nun yanındaki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Ankara istikametini trafiğe kapattı.
KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
Alevlerin çevredeki villa ve sitelere sıçramasını önlemek için yoğun çaba harcayan itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.