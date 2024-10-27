İstanbul'da otomobil, karşı şeritten gelen taksiye çarptı: 3 yaralı

İHA

İstanbul Ataşehir'de saat 03.30 sıralarında Küçükbakkalköy Kayışdağı Caddesi üzerinde seyir halindeki 34 KMN 875 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeritten gelen 34 TFL 49 plakalı taksiye çarptı.

KAZADA YARALANAN 3 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi, yol kenarında park halindeki araçlara çarptı. Kaza sonucu 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay yerinde ilk müdahalesi gerçekleştirilen yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla beraber caddede trafik akışı yeniden normal seyrine döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.