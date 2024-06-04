İstanbul'da otomobil takla attı: 1 yaralı Sancaktepe'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yolun ortasındaki refüjde takla atarak durabildi. Kazada araç içerisindeki yolcu hafif şekilde yaralandı.

İHA

İstanbul'da Sancaktepe ilçesi, Paşaköy Mahallesi, Alemdağ Şile Yolu İstanbul istikametinde saat 00.50 sıralarında, yabancı uyruklu Saleh adlı şahsın hakimiyetindeki 54 AIP 635 plakalı otomobil, seyir halindeyken yolun karanlık olması nedeniyle kontrolden çıkıp takla atarak durabildi.

Sürücü yaralandı

Kazada araçtaki yolculardan biri hafif şekilde yaralandı. Yolda seyir halindeki diğer sürücüler tarafından sağlık ekiplerine haber verildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşı tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri araç sürücüsünün ifadesini almak için karakola götürürken, olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)