İstanbul'da özel dedektif çetesi: Kadını 7 milyon TL dolandırdılar

İHA

İstanbul’da yaşayan bir kadın kendini özel dedektif olarak tanıtan çetenin ağına düştü.

Eşinin boşanmak istemesi üzerine aldatıldığını düşünen kadın, çareyi özel dedektif tutmakta buldu.

TOPLAM 7 MİLYON TL ALDILAR

Mağdur şahsın internet üzerinden iletişime geçtiği ve kendisini dedektif olarak tanıtan şahıslar, aldatma olayını aydınlatabileceklerini ve telefonda silinen mesajları geri getirebileceklerini, bunun için de üç paket şeklinde program satın almaları gerektiğini söyleyerek mağdur şahıstan toplamda farklı zamanlarda 7 milyon TL para aldılar.

7 KİŞİ OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro ekipleri yaptıkları dikkatli çalışma ile bu işi organize eden 7 şüphelinin olduğunu tespit etti.

Şüpheli şahısların takip edilmelerini zorlaştırmak adına farklı hesaplar arası transfer yaptıkları, tanınmamak için motorcu kaskı takarak ATM’den ve banka içerisinden paraları çektikleri tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDILAR

Şüphelinin kolunda alçı olduğu bilgisini alan polis, kırık ortopedi vakaları üzerine bir çalışma yaparak çete liderini tespit etti.

22 Ocak Çarşamba günü Ankara’daki 7 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenerek 7 şüpheli tutuklandı.