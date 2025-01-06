İstanbul'da park halindeki otomobil alev alev yandı

İHA

İstanbul'da akşam saatlerinde Eyüpsultan ilçesi Alibeyköy Caddesi’nde, park halindeki Mercedes marka panelvan otomobilin motor kısmında aniden yangın çıktı.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Otomobilin yandığını fark eden çevredeki vatandaşlar, alevlere yangın tüpleriyle müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, araç kullanılamaz hale geldi.

Aracın yandığı ve vatandaşların müdahale ettiği anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Yangında Mercedes marka arabanın kullanılamaz hale geldiği görüldü.