Düğün öncesi toplanan gruplar caddeleri trafiği kapatıp meşalelerle ve araçlarla patinaj çekerek ortalığı dumana boğdu.

Türkiye’de koronavirüs salgınında vaka sayıları artışa geçerken, İstanbul’da yine dehşete düşüren görüntüler ortaya çıkmaya başladı.

HALAY ÇEKİP, GÖBEK ATTILAR

Düğün için bir araya gelen bir grup, onlarca uyarıya rağmen meşaleler eşliğinde gelini evden çıkarttı. Maske takmayan ve sosyal mesafe kuralını da hiçe sayan grup, yüksek sesli müzikler eşliğinde halay çekerek göbek attı.

İstanbul’da patinajlı, meşaleli ve kuralsız düğün konvoyu ViDEO

YOL KESİP, TERÖR ESTİRDİLER

Eğlencenin ardından araçlarına binerek konvoy halinde trafiğe çıkan Pendik’teki bir grup, gürültü yaparak çevreye rahatsızlık verdi.

Bir süre sonra Erol Kaya Caddesi'ni trafiğe kapatan magandalar, ellerine aldığı meşalelerle de ortalığı dumana boğarak ve araçlarla patinaj çekerek trafiği tehlikeye düşürdü. Yaşanan o anları ise kaydedip sosyal medyada paylaştılar.

DÜĞÜNLERDE BÜTÜN KURALLAR UNUTULDU

Konvoyun ardından düğün salona ulaşan gruptakiler, salgına rağmen kurala uymayarak halay çekti.

Öte yandan, İstanbul Boğazı’ndaki teknede de eğlence düzenleyen bir grup, hiçbir kuralı umursamayarak saatlerce eğlendi.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yol kapatıp trafiği tehlikeye sokan, meşaleler yakarak ortalığı dumana boğan ve çevreye rahatsızlık veren o magandaları yakalamak için çalışma başlattı.