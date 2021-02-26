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    İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı

    Terörle Mücadele ekipleri tarafından PKK/KCK gençlik yapılanmasına ilişkin düzenlenen operasyonda, örgütsel dokümanların yanı sıra PKK’lı teröristlerin fotoğrafları ele geçirildi.
    • İHA
    • 26.02.2021 - 12:29
    • Güncelleme : 26.02.2021 - 12:40
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    İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı

    PKK/KCK’ya yönelik mücadele sürüyor…

    İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gece vakti PKK/KCK’ya yönelik İstanbul, Muş ve Mardin’de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, geçmişte molotoflu saldırı ve sokak eylemleri gerçekleştirenlere yönelik yapılan operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

    TERÖRİST FOTOĞRAFLARI BULUNDU

    Baskın sırasında polis kamerası ile kaydedilen operasyon görüntüleri paylaşıldı.

    Operasyon sonucu çok sayıda örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirilirken, öldürülen teröristlerin fotoğraflarını da rastlandı.

    İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı ViDEO

    İstanbul da PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı #1

    Esenyurt’ta bir örgüt üyesinin evine gerçekleştirilen operasyonda, 3 Aralık 2018 tarihinde Gara kampına düzenlene hava harekatında öldürülen sözde Gara Kamp Sorumlusu Havin Nisebin kod adlı Havin Medine Çetin’e ait fotoğraflar bulundu.

    KARAYILAN’IN YAKIN KORUMASIYDI

    Mardin Nusaybin nüfusuna kayıtlı terörist Çetin’in, bir dönem örgütün elebaşı Murat Karayılan'ın yakın koruması ve PYD/YPG'nin kadın eylemcilerinden sorumluydu.

    İstanbul da PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı #2

    KAMP SORUMLUSU OLDU

    Terörist Çetin, 2012'de Kandil’den Suriye’ye giderek, örgütün kadın grubunda üst düzey sorumlusu olmuş, daha sonra Afrin'den kaçarak tekrar Kandil'e giçerek burada Gara kamp sorumluluğuna getirilmişti.

    İstanbul da PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı #3

    İstanbul da PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı #4

    İstanbul da PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı #5

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